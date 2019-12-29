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  4. Tokatlı besicinin ikiz buzağı sevinci

Tokatlı besicinin ikiz buzağı sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:15 | Son Güncelleme

Tokat’ta besicilik yapan Zeki Taşkın’a ait montofon ırkı inek, biri dişi biri erkek ikiz buzağı doğurdu.Tokat merkeze bağlı Gümenek köyünde besicilik yapan Zeki Taşkın ineğinin ikiz doğum yapmasının sevincini yaşıyor.

Tokat’ta besicilik yapan Zeki Taşkın’a ait montofon ırkı inek, biri dişi biri erkek ikiz buzağı doğurdu.
Tokat merkeze bağlı Gümenek köyünde besicilik yapan Zeki Taşkın ineğinin ikiz doğum yapmasının sevincini yaşıyor. Köylerinde ilk defa bir ineğin ikiz doğurmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Taşkın, “İlk defa bir ineğimiz ikiz doğum yaptı. Veteriner ineğe doğum yaptırırken birinci buzağıyı aldı ikinci de var dediğinde inanamadık. İneğimiz ikinciyi de doğum yapınca çok mutlu olduk, çok sağlıklılar. Önce erkek, sonra dişi buzağı doğdu. Birisine yaprak diğerine toprak adını verdik. 2020 yılı bizim için İnşallah şanslı ve hayırlı olacak” dedi.
İneğin yerli otomobilin açıklandığı saatlerde doğum yaptığını belirten Taşkın, “Buzağılarımızı satmayı düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımız isterse hediye edebiliriz. Neden diye soracak olursanız. Yerli otomobil açıklandığı saatlerde buzağılar doğdu. O nedenle hediye etmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Burak Taşkın; “Veteriner doğum yaptırırken ikiz olduğunu söylediğinde şaşırdık. İkiz buzağılarımız olduğu için çok mutlu olduk. İneğimizi doğum yapmadan önce satmayı düşünüyorduk. Artık satmayacağız, çok mutluyuz. Annelerinin sütü az geldiği için diğer ineklerimiz den sağarak takviye ediyoruz” diye konuştu.

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