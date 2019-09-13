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Tokatlı buluşu ile domates salçası yapımını kolaylaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Tokat’ta geleneksel yönetmelerle salça yapan kadınların işi domates çekme makinesi ile kolaylaştı.Anadolu’da birçok şehirde domates üretiminin arttığı aylarda salça yapım işleri yoğunluk kazandı.

Tokat’ta geleneksel yönetmelerle salça yapan kadınların işi domates çekme makinesi ile kolaylaştı.
Anadolu’da birçok şehirde domates üretiminin arttığı aylarda salça yapım işleri yoğunluk kazandı. Geleneksel yönetmelerle domatesleri çuvallara koyarak ezmek suretiyle suyunu çıkarma işleminin yerini domates çekme makinesi aldı. Artık kadınlar pratik olarak domatesleri makinede çektirerek kısa sürede kazanlarda pişirmek suretiyle salça elde edebiliyor. Zamanlarının yanı sıra domates çekme makinesi ile posa miktarı düşürerek daha çok verim alan vatandaşlar durumlarından memnun. Elektrikle çalışan seyyar domates çekme makinesi ile hizmet veren Ali Şahin, yoğunluktan dolayı taleplere yetişmekte güçlük çektiğini kaydetti.
Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar hizmet veremeye çalıştığını belirten Şahin, domatesin kilosunu 25 kuruştan çektiğini ifade ederek, “Bayanların salça yapımında işi kolaylaştı. Birkaç gün süren salça yapımını bir günde yapabiliyorlar. Bir ton domatesi gün içinde pişirip evine alma imkanı var. Artık geleneksel salça yapımı daha da kolaylaştı. Bu anlamda yoğun talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. 500 kilo domatesi yarım saat gibi bir sürede çekiyoruz. Makine elemesini yapıyor kadınlara sadece pişirme işlemi kalıyor” dedi.
Ev hanımı Arife Aydın, uzun yıllardır zahmetle ürettikleri salça yapımında işlerinin kolaylaşmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Daha önceden elimizle eziyorduk, şimdi makinelerle daha kolay oldu. Önceden birkaç gün sürüyordu şimdi bir günde salça yapıyoruz. Kendi yaptığımız salça hazır salçalardan daha lezzetli ve hesaplı oluyor. 3-4 saatte ağırdan pişen salça damaklarda ayrı bir tat bırakıyor” diye konuştu.
Ev hanımı Güler Şahin ise ev yapımı salçanın daha ekonomik ve lezzetli olduğuna dikkat çekerek, “Domatesler yıkandıktan sonra salça çekme makinesinde çekiliyor. Kazanlara koyup tuz ilave ederek kaynatıyoruz. Cam kavanozlara yerleştiriyoruz. Eskiden bu domates birkaç gün bekletilir dilimlenirdi suyu çıksın diye. Ayakla çizme giyerek ezerler, elleri ile ezerlerdi. Şimdi daha kolay makine ile çekiliyor direkt kazanlarda pişiriliyor” ifadelerini kullandı.

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