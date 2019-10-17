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Tokatlı esnaf iş yerlerini bayraklarla donattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Tokat’ta, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla vatandaş ve esnafa Türk bbayrağı dağıtıldı, iş yerleri bayraklarla donatıldı.Tokat Gençlik Merkezinin gönüllü üniversite gençleri Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için gençlik merkezi önünde dua etti.

Tokatlı esnaf iş yerlerini bayraklarla donattı

Tokat’ta, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla vatandaş ve esnafa Türk bbayrağı dağıtıldı, iş yerleri bayraklarla donatıldı.
Tokat Gençlik Merkezinin gönüllü üniversite gençleri Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için gençlik merkezi önünde dua etti. Daha sonra Gaziosmanpaşa Bulvarında esnaf ve vatandaşlara öğrenciler tarafından bayrak dağıtıldı. Esnaf bayrakları iş yerlerinin camlarına, duvarlarına asarak Mehmetçiğe destek verdi. Seyyar limon satıcısı Mustafa Durmuş da (58) tezgahını Türk bayrakları ile donattı. Kahraman Mehmetçiğe sınır ötesi harekatta başarılar dileyen Durmuş, “Tüylerim diken diken oldu. Rabbim Cumhurbaşkanımıza, askerimize, polisimize güç kuvvet versin” dedi.
Emekli vatandaş Hüsami Ay (65) ise dualarının Mehmetçikle olduğunu belirterek, “Rabbim kafirleri kahru perişan etsin. Biz mazlum milletleri koruyoruz, bizim asaletimizde var bu. Osmanlı, Selçuklu devamlı suretle böyle olmuştur. Yani mazlumları himaye etmiştir. Rabbim askerimize biran önce başarılar muvaffakıyetler nasip edip anne ve babalarına kavuşmayı müessir eylesin” diye konuştu.

Tokatlı esnaf iş yerlerini bayraklarla donattı

Tokatlı esnaf iş yerlerini bayraklarla donattı

Tokatlı esnaf iş yerlerini bayraklarla donattı

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