HABER

Tokatlı seçmene kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Tokat’ta sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar oy kullanmaya kar yağışı altında gitti.Yerel Seçimler kapsamında Tokat’ta vatandaşlar il, ilçe, belde belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için saat 08.00’de sandık başına gitti.

Tokatlı seçmene kar sürprizi

Tokat’ta sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar oy kullanmaya kar yağışı altında gitti.
Yerel Seçimler kapsamında Tokat’ta vatandaşlar il, ilçe, belde belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için saat 08.00’de sandık başına gitti. Oy kullanmak için evinden sabahın erken saatlerinde çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Oy kullanma işlemlerinin başladığı ilk saatlerde kuyruklar oluşturan seçmenler, soğuk hava ve kar yağışına rağmen büyük oranda seçime katılacağı mesajını verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre il merkezinde 475 sandıkta 134 bin 627 kayıtlı seçmen, il genelinde ise toplam bin 809 sandıkta 443 bin 58 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Tokatlı seçmene kar sürprizi

Tokatlı seçmene kar sürprizi

Tokatlı seçmene kar sürprizi

Tokatlı seçmene kar sürprizi

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Kilisliler sandığa koştuKilisliler sandığa koştu
Şırnak’ta oy kullanma işlemi başladıŞırnak’ta oy kullanma işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.