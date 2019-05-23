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Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Hasköy Sahilde düzenlenen iftar programında Tokatlılarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İnanıyorum ki, buradaki bütün Tokatlı hemşerilerim 31 Mart’ta verdiği desteğin daha büyüğünü 23 Haziran’da Binali Yıldırım’a verecektir” dedi.Beyoğlu’nda Ramazan coşkusu devam ediyor.

Hasköy Sahilde düzenlenen iftar programında Tokatlılarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İnanıyorum ki, buradaki bütün Tokatlı hemşerilerim 31 Mart’ta verdiği desteğin daha büyüğünü 23 Haziran’da Binali Yıldırım’a verecektir” dedi.

Beyoğlu’nda Ramazan coşkusu devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi her gün ilçenin farklı noktasında kurduğu iftar sofraları ile binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Hasköy Sahilde her akşam farklı illerden dernek ve STK’ların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programının bu seferki konukları Tokatlılar oldu. Hemşerileriyle birlikte iftar yapan vatandaşlar keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

“Bu kardeşinizi Beyoğlu’na hizmet etmekle görevlendirdiniz”
Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Yıldız, “Bizleri böylesine müstesna bir akşamda bir gönül sofrasında buluşturan Allah’a hamd olsun. 31 Martta bu kardeşinizi bir komşunuz olarak, bir evladınız olarak bağrınıza bastınız ve bizleri Beyoğlu’na hizmet etmekle görevlendirdiniz. Hepinize şükranlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla 23 Haziran’da İstanbul seçimleri yenilenecek. İnanıyorum ki buradaki bütün Tokatlı hemşerilerim 31 Mart’ta verdiği desteğin daha büyüğünü 23 Haziran’da Binali Yıldırım’a verecektir” dedi.

“Beyoğlu 23 Haziran’da destek vermeye hazır”
Başkan Yıldız, “Binali Bey ile dün Beyoğlu’nda beraberdik. Bir Beyoğlulu olarak, Kasımpaşalı olarak bir muhabbet besliyor. ‘Hemşerilerime selamımı söyleyin kendilerinden güçlü bir destek bekliyorum’ dedi. Ben de ‘Beyoğlu 23 Haziran’da size destek vermeye hazır’ diyerek sizlerin adına bu sözü verdim. 23 Haziran şimdiden kutlu olsun. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu

Tokatlılar Hasköy Sahil’de kurulan gönül sofralarında buluştu
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