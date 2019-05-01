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Tokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, İstiklal Marşı okunmamasına tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliği

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, İstiklal Marşı okunmamasına tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.
Tokat'ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Sloganlar atan, 1 Mayıs ile ilgili döviz ve pankart açan yaklaşık 300 kişilik grup, 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okunmayınca, etkinliğe katılan CHP Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, tepki gösterdi. Alpay, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Tayyar Özcan'ın yanına giderek, "Neden İstiklal Marşı okunmuyor" dedi. O anda Özcan'ın yanında bulunan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Gümüşdoğan, Gençlik Kollarını Başkanı Tahsin Alpay'ı alarak CHP İl Başkanı Mustafa Duran'ın yanına götürdü. Kısa bir süre sonra Gençlik Kolları Başkanı Alpay ile program sunucusu arasında arbede yaşandı. Arbede, partililerin araya girmesi ile büyümeden engellendi. Partililer Alpay'ı programının yapıldığı alandan uzaklaştırdı. Etkinlik konuşmalar ve halaylar ile son buldu.
Olay sonrası konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, "Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunmadı. Ben durumu oradaki komiteye bildirdim. Oradaki komitedekiler bana yapmadıklarını ifade ettiler. Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin gençlik kolları il başkanıyım. Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini temsil ediyorum. Benim katıldığım 1 Mayıs etkinliklerinde İstiklal Marşı’nın okunması gerekiyor. Böyle bir terbiyesizlik olmaz, kesinlikle olmaz. Ben bunu yakıştıramıyorum" dedi.
'İSTİKLAL MARŞI İLE SORUNUMUZ YOK'
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Tayyar Özcan ise, "Bugün 1 Mayıs etkinliklerinde emekçiler için sadece saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı açık alanda olduğu için okunmamıştır. Spontane gelişen bir şey. O da o hareketi istemeyerek yaptı. İstiklal Marşı ile sorunumuz yoktur, olmaz da. Bu ülkenin kurucu değerlerine, marşına her zaman saygımız sonsuz" diye konuştu.

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Tokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliğiTokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliğiTokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliğiTokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliği

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