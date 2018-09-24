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Tokat'ta 10 bin kişilik aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

TOKAT,(DHA) - TOKAT Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle 10 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Tokat'ta 10 bin kişilik aşure ikramı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT,(DHA) - TOKAT Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle 10 bin kişilik aşure dağıtıldı.
Tokat Belediyesi tarafından ​Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Ömer Toraman, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Muharrem ayının matem ayı olduğunu belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun. Muharrem ayının başka bir özelliği ise içerisinde aşure gününün olmasıdır. Aşure günü bizim dinimizde ve geçmiş insanlık tarihinde çok önemli olayların vuku bulduğu aydır. Aşure günü oruçlar tutulduğu için o gün aşure dağıtmadık. Oruçlar bittikten sonra aşure dağıtımına başladık. 10 bin kişilik bir aşure yapıldı. Biz de yıllardan beri Muharrem ayında bu aşuremizi dağıtıyoruz" dedi.

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Tokat'ta 10 bin kişilik aşure ikramıTokat'ta 10 bin kişilik aşure ikramıTokat'ta 10 bin kişilik aşure ikramı

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