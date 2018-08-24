HABER

Tokat'ta 100 yıllık, damadın akrabalarını ıslatma geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Artova ilçesinde yaklaşık 100 yıldır, ilçe merkezinde davul zurna eşliğinde gezdirilen damatların enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları çeşmede ıslatılıyor.

Fatih YILMAZ/ARTOVA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Artova ilçesinde yaklaşık 100 yıldır, ilçe merkezinde davul zurna eşliğinde gezdirilen damatların enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları çeşmede ıslatılıyor. Artova ilçesinde yaşayanlar dedelerinin ve babalarından miras kalan düğün geleneklerini aynen sürdürüyor. İlçede iki gece süren düğünün ikinci günü akşam saatlerinde ilçe merkezinde damat davul ve zurna eşliğinde gezdirilen damat, akrabaları birlikte Aşağı Pınar mevkisine gidiyor. Burada damadın enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları pınarda suya basılarak ıslatılıyor. İlçede Samet (26)- Dilek Bıyık (25) çiftinin düğününde de bu asırlık gelenek devam ettirildi. 'YILLARDAN BERİDİR YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ' İlçelerin kuruluşundan bugüne kadar geleneklerinin devam ettiğini söyleyen, Artova İl Genel Meclisi Üyesi Kamuran Bıyık, "Damat gezdirme düğünün ikinci gününde başlar. Damat düğünün ikinci günü evinin önünden çıkartılarak Aşağı Pınar diye tabir ettiğimiz bu mevkisine getirilir. Özellikle burada damadın enişteleri suya basılır. Daha sonra da yakın akrabaları, amcaları, ağabeyleri suya girer ve çıkar. Bu düğün eğlencesinin bir parçası. Biz bu adetimizi yıllardan beridir yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. 'PINARA GELMEYEN DAMAT DAMAT SAYILMAZ' İlçe sakinlerinden Musa Özkaya, "Aşağı Pınar'a gelmeyen damat, damat sayılmaz. Makam ve mevkisinin bittiği iki yer var. Birisi musalla taşı ikincisi ise bizim Aşağı Pınar dediğimiz yer. Burada para geçmez. Damadın eniştesi, amcaları, dayıları ve yakın çevresi mutlaka suya girmek zorundadır. Ben 50 yaşındayım 50 yıldır bu adet var. Burada amaç damadın yakınlarına ceza vermek. Bu bir gelenek. Tam tarihini bilmiyoruz ama yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Bu adetimizi yaşatacağız" diye konuştu. Damat Samet Bıyık ise, bugüne kadar kendisinin de diğer akrabalarının düğününde suya girdiğini belirterek, ''Şimdi sıra akrabalarıma geldi. Onlar da benin için suya girmek zorunda kaldı'' dedi.

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Şile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandıŞile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.