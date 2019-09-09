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Tokat'ta 106 bin öğrenci, dersbaşı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Kent genelinde 106 bin öğrenci, dersbaşı yaptı.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim- öğretim yılında, Tokat genelindeki 635 okulda, yaklaşık 106 bin öğrenci ve 7 bin 962 öğretmen için ilk ders zili çaldı. 1'inci sınıf öğrencileri, ilk kez okula gitmenin heyecanını, diğer öğrenciler ise yaz tatilinin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yeni eğitim- öğretim yılı açılış töreni, Kemal Arat İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Balcı, "2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında tüm Tokat'a, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize başarılarla dolu kazasız, belasız bir dönem diliyorum. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların her alanda yetişmeleri ve gelişmeleri bizleri ilgilendirir. Tokat'ın çok kıymetli öğretmenleri var. Türk milletinin yüz akı olan, bilginin taşıyıcısı olan çok değerli ve fedakar öğretmenleri var. Geçen yıl çok güzel işlere imza attılar, bu yıl da aynı başarıyı sürdüreceklerine inanıyorum. Öğretmenlerimizin çabalarını görüyorum. Kendilerine de destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

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