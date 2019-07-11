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Tokat'ta, 115 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ta, 115 parça tarihi eser ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 115 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda, S.Ç. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almus ilçesine bağlı Akarçay Görümlü beldesinde yaşayan S.Ç.'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı. S.Ç.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları arama sonucu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 60'ı taş ve 55'i metal 115 tarihi eser ele geçirdi. Ayrıca define aramada kullanılan 2 dedektöre de el koyuldu. Gözaltına alınan S.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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