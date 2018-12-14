Tokat'ta 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D-100 Karayolu üzerinde yapılan uygulama sırasında, Ağrı'dan İstanbul'a ev eşyası taşıyan TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, ev eşyaları arasında bulunan yağ makinesinin içerisinde gizlenmiş vaziyette 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü A.P.T. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.

