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Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi.

Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazartesi günü Erbaa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.D., Ş.S., V.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 550 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy ile 8 Lyrica hap ele geçirildi. Tokat’ta tek operasyonda ilk kez bu miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildiTokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildiTokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildiTokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

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