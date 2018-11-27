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Tokat'ta 2 kişinin evlerinde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:22 | Son Güncelleme

Olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şeyhali Mahallesi'nde, Hasan Hüyük (66) ve Hatice Korkmaz'ın (72) evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A ve N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zile'de, Hasan Hüyük ile Hatice Korkmaz'dan haber alamayan yakınları durumu 22 Kasım'da polise bildirmişti. Çilingir yardımıyla eve giren polis Hüyük ve Korkmaz'ın cesetleriyle karşılaşmıştı.

Hüyük ve Korkmaz'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Olcay K. Niğde'de dün gözaltına alınmıştı. Olcay K. Zile'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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