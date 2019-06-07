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Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 34 S 5599 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi mevkisinde, Cafer Gençel idaresindeki 60 TE 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Cafer Gençel, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mesut Yılmaz, Samet Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Semanur Yılmaz ve Meliha Gençel yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada bazı yaralılar, kaza yerinde plastik sandalyeye oturtularak ambulansın gelmesini bekledi.

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Anahtar Kelimeler:
7 yaralı Tokat trafik kazası Turhal

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