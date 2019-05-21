HABER

Tokat’ta 2 polis memurunun cenazesi memleketlerine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 polis memurunun cenazesi memleketlerine gönderildi.Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin tırla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memurları Kanber Demir (29) ile Selahattin Kaplan (27) meslektaşları tarafından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 polis memurunun cenazesi memleketlerine gönderildi.
Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin tırla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memurları Kanber Demir (29) ile Selahattin Kaplan (27) meslektaşları tarafından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazelerden Selahattin Kaplan’ın cenazesi Şanlıurfa’nın Nizip ilçesine, Kanber Demir’in cenazesi ise memleketi Niğde’ye gönderildi. Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurlarının Türk bayrağına sarılı cenazeleri meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tokat Belediyesi cenaze aracı ile cenazeler memleketlerine gönderildi.
Olay; Tokat’ın Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kanber Demir yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin A. (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, iki kadın ağır olarak yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü gözaltına alındı.

PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltıKayseri'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktıOtobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.