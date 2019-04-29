Tokat’ta 200 kilo kenevir tohumu toprakla buluştu

Ülke çapında kenevir yetiştirme izni verilen 19 ilden birisi olan Tokat’ta, 200 kilo kenevir düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kenevir Araştırma Vakfından temin edilen 200 tohum, Tokat-Turhal arasında bulunan Kazova bölgesindeki Vasfi Diren Tarım İşletmesine ait arazide toprakla buluşturuldu. etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Tokat’ın kenevir ekimi yapılan 4 büyük ilden birisi olduğuna dikkat çeken Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 2018 yılı sonundaki açıklamasıyla birlikte biliyorsunuz ilk 14 il içerisindeydi Tokat, sonra 19 ile çıkarıldı.Kenevir üretiminin serbest bırakılmasıyla beraber, Tokat’ta özellikle Turhal yöresinde ciddi bir kenevir rezervimiz var geçmişte. Kenevir havuzlarımız, kenevir işletmelerimiz filan. Biz de tekrar geçmişte de böyle bir kültürümüz, alt yapımız olduğu için bu fırsatı değerlendirelim dedik. Bugün Türkiye’de biliyorsunuz en büyük sorun tohum. Tohum bulmak ciddi bir sıkıntı. Sağ olsun Yalçın Koçak Hocam, Nilüfer Hanım, İstanbul’daki Kenevir Araştırma Vakfının başındaki arkadaşlarla sıcak, samimi diyaloglarımız sayesinde, Tokat’a bir pozitif ayrımcılık yaptılar. Sadece Tokat’a bir 200 kilo tohum verdiler. Onun dışında 3 ile 150’şer kilo tohum verdiler. Yani bugün büyük ölçekli ekim yapılan 4 ilden birisi Tokat. Tokat’ta, Vezirköprü’de, Antalya’da ve Kastomonu’da bunun ekimi yapılıyor. Bugün ekimini yaptığımız tohum yurt dışı kökenli. Geçen yıl Kastamonu bölgesinde çoğaltılmak amacıyla ve adaptasyon amacıyla çoğaltılmış ve ekilmiş" diye konuştu.

Tokat’ta kenevir ekiminin serbestleşmesiyle birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde de araştırma gurubu oluşturuldu. Oluşturulan gurubun genelde Türkiye’ye, özelde de Tokat’a katkı sağlamasını planladıklarını söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Bünyamin Şahin: "Tokat’ın kenevir ekimi ile ilgili ruhsatlandırılmış il haline getirilmesi sonrasında biz üniversite olarak bu konuyla ilgili ne yapabiliriz diye üzerinde çalıştık. Netice itibariyle Kenevir Araştırmaları Gurubunu oluşturduk. 10 kişilik akademik personelden oluşan gurubumuz şuan itibariyle çalışmalarına başladı, ilk deneme ekimimizi gerçekleştirdik. Bu çalışma gurubumuzda bitki ıslahı, bitki genetiği, bitki koruma, sulama hatta tarım ekonomisine varana kadar birçok alandan uzman öğretim üyelerimiz bulunuyor. Bu öğretim üyelerimiz genelde Türkiye’ye özelde de ilimize katkı sağlamak maksadıyla, kenevir üretimine, kenevir üretiminde halkımıza ve üreticilere destek sağlayacak" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleriyle birlikte temsili tohum ekimi yapan Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, ilk tohumları toprağa dualarla serpti. Vali Balcı: "İnşallah bu tohumların büyümesiyle hem Tokat çiftçimizin cebine daha çok para girecek, daha zenginleşecek, ülkemizin de daha zenginleşmesine, Türk çiftçisinin daha zenginleşmesine, üretimine katkı sağlasın, hayırlara vesile olsun diyorum" diye konuştu.

Toplamda 36 dönümlük alana ekimi yapılan kenevirlerden hasat zamanında 6 ton yeni tohum elde edilmesi hedefleniyor.