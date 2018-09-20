HABER

Tokat'ta 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.

Tokat'ta 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı geleneği olarak aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programda Vali Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından 2 bin kişiye aşure ikram edildi.
Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf kuruluken, önemli günlerde hayır faaliyetlerinde bulunulması şartı getirildiğini belirterek, "Bugün dağıtılan aşureler, 1756 yılında kurulan Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın hayır şartının yerine getirilmesiydı. Bu da vakıf geleneğimizin geçmişten bugüne kesintisiz devam ettiğinin güzel bir göstergesi oldu. 1756 yılında kurulan bir vakfın hayır şartının bugün de çok şükür, yerine getirebiliyoruz. Vakıflar hayır kurumları olarak yaşamaya, yaşattırılmaya devam ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildiTokat'ta 262 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepkiMuharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki
1992'de Barselona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilmişti? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30) 1992'de Barselona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilmişti? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korna sesini duymayan işitme engelleye darp!

Korna sesini duymayan işitme engelleye darp!

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

1992'de Barselona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilmişti? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

1992'de Barselona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verilmişti? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Üst düzey darbe! Toplam ödül 7,1 milyon lira

Üst düzey darbe! Toplam ödül 7,1 milyon lira

İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı

Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.