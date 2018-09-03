HABER

Tokat'ta 3 kişi düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Tokat'ta 3 kişi düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak'taki düğünde R.D. ve İ.A. tabanca ile havaya rastgele ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği B.A, İ.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili, R.D. ve İ.A. gözaltına alındı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri ilçedeki diğer düğünlerde yaptıkları çalışmada ise 4 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği ile 48 av tüfeği fişeği, 150 kurusıkı fişek ele geçirdi, T.E.T, A.Ç, F.S. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

PARTNER2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışıÜmit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
Sokak müzisyeni olup sosyal deney yaptı, 1 saatte 164 lira topladıSokak müzisyeni olup sosyal deney yaptı, 1 saatte 164 lira topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rastgele ateş açılması tabanca Tokat Turhal

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.