Tokat'ta 3 kişi düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak'taki düğünde R.D. ve İ.A. tabanca ile havaya rastgele ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği B.A, İ.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili, R.D. ve İ.A. gözaltına alındı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri ilçedeki diğer düğünlerde yaptıkları çalışmada ise 4 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği ile 48 av tüfeği fişeği, 150 kurusıkı fişek ele geçirdi, T.E.T, A.Ç, F.S. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.
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