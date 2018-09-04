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Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 57. günde de devam etti

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'a 57. günde de ulaşılamadı.

Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'i arama çalışmaları devam ediyor.

Komando ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları sürürken ekiplerin, arama köpeklerinden de yararlanarak yaptıkları çalışmalarda bir ize ulaşılamadı.

Ailenin kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.

Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.

Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.

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