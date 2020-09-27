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Tokat’ta 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Tokat’ın Çamlıbel beldesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel beldesi Aktepe köyünde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı.

Tokat’ın Çamlıbel beldesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel beldesi Aktepe köyünde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Büyük bölümü çam ağaçlarından oluşan ormanda çıkan yangınlara Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme araçları ile müdahale ediyor. Çevre illerden gelen takviye ekipler de yangına müdahale etti. 30 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar sürerken, kundaklama şüphesi bulunan yangında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, yangının Çamlıbel beldesi Aktepe Mahallesi’nde 30 dönüm ormanlık alanda etkili olduğunu belirterek, “Tüm ekiplerimiz çalışıyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Kundaklama iddialarını arkadaşlarımız araştırıyorlar. Gerçeği ortaya çıkaracaklar. Yangın şu anda tam kontrol altında değil ama arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar” dedi.

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