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Tokat'ta, 44 bin 700 fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 5 ayrı bölgede toplam 44 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -TOKAT'ta 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 5 ayrı bölgede toplam 44 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt genelinde düzenlenen '11 Milyon Fidan Dikim' kampanyasında Tokat'ta 5 bölgede toplam 44 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki etkinliğe Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte saatler 11.11'i gösterdiğinde toplu fidan dikimine geçildi.
5 bölgede 44 bin 700 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Vali Ozan Balcı, "Biz de Tokat olarak, kadını-erkeği, yaşlısı-genci toplumun bütün kesimi ile hep beraber bu projeye sahip çıktık. Fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Fidan bizim için önemli. Fidan demek Türkiye’ye, Türk insanına, Türkiye’nin geleceğine ve büyümesine olan inanç demek. Biz fidan dikerken sadece bir fidan dikmiyoruz. Fidan büyüdüğünde Türkiye ve Türk insanı da büyüyor güçleniyor, gelişiyor öyle algılıyoruz. Fidan dikmek sadece ekonomiye katkı, toprağı korumak değil, memleketin börtüsüne-böceğine, kurduna-kuşuna, havasına-suyuna, toprağına olan sevgidir, sevdadır. Biz de bu kapsamda bu işi Tokat’ta çok önemsiyoruz" dedi.
Etkinlikte ayrıca Fevzi Çakmak Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç, bestesi ve sözlerini yazdığı 2 kıtadan oluşan 'Türkiye Fidan Dikmeye' isimli şarkıyı il yöneticileriyle birlikte seslendirdi. Çekiç, "Bugün özel bir gün. Türkiye'de gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi ile ilgili bestemiz oldu. Sayın Valimizin talimatı ile oturduk yazdık ve öğrencilerimize öğrettik. İki günde besteyi de sözü de yazdık. Güzel olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.
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