Tokat'ta 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 91,02 gram kubar esrar, 45,46 gram skunk ve 251 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

