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Tokat’ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Tokat’ta yapılan operasyonda bir şahsın evinde 580 litre sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretilerek satıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Tokat’ta yapılan operasyonda bir şahsın evinde 580 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretilerek satıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Yağmurlu köyünde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arma yapıldı. Yapılan aramada 580 litre sahte içki ile birlikte 1 litre anason, 2 adet soğutmada kullanılan bakır kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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