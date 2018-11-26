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Tokat'ta 708 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 708 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Tokat'ta 708 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 708 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde A.İ.'nin sahte rakı imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri ilçe merkezinde ikamet eden A.İ 'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. A.İ.'ye ait 3 katlı binanın teras katında kapı ve pencereleri olmayan bölümde yapılan aramada, sahte rakı yapımında kullanılan malzemeler ve 194 şişe 150 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 181 şişe 100 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 143 şişe 70 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 120 şişe 50 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 70 şişe 35 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı olmak üzere toplam 708 şişe sahte rakı ile çeşitli ebatlarda, 2 bin 280 adet boş şişe elde geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.İ. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Tokat'ta 708 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandıTokat'ta 708 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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