HABER

Tokat’ta, 92 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Tokat’ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 92 kilo 900 gram esrar ve 122 kök hint keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde alınan arama kararına istinaden H.P isimli şahsın evine ve bahçesinde arama yaptı.

Tokat’ta, 92 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Tokat’ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 92 kilo 900 gram esrar ve 122 kök hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde alınan arama kararına istinaden H.P isimli şahsın evine ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada ekili halde 122 kök hint keneviri ile kurutulmuş halde 92 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.P hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, izinsiz kenevir yetiştiriciliği suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Otoyolda meydana gelen kazayı fark etmeyen sürücü canından olduOtoyolda meydana gelen kazayı fark etmeyen sürücü canından oldu
Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldıEngelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.