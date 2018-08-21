HABER

Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu.

Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu.
Tokat'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti. Vali Ömer Toraman ve il protokolü daha sonra Gaziosmanpaşa Karakolunda görevli polis memurları ile bayramlaştı.
Bayramın ilk gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan 32 kişiye hastanelerde müdahale edildi. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında belirlenen kurban kesim yerlerine vatandaşların ilgi göstermediği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladıTokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladıTokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

PARTNERSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümüSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümü
Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurduMalatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
Rize'de köylülerin bayram eğlencesi; ahşap dönme dolapRize'de köylülerin bayram eğlencesi; ahşap dönme dolap
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.