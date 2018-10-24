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Tokat'ta AHBAP üyeleri kuşlar için ağaçlara yem astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

TOKAT'ta ses sanatçısı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Tokat Temsilciği üyeleri kuşlar için, rulo yem hazırlayarak parklarda bulunan ağaçlara astı.

Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA)TOKAT'ta ses sanatçısı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Tokat Temsilciği üyeleri kuşlar için, rulo yem hazırlayarak parklarda bulunan ağaçlara astı. AHBAP Tokat temsilciği üyesi üniversite öğrencileri, farkındalık yaratmak için, kentte bulunan parklara kuşlar için yem çalışması başlattı. Şehitler parkında buluşan bir grup üniversite öğrencisi ilk olarak yanlarında getirdikleri bir kapta pekmez ve yem karışımını kağıt ruloların üzerine uyguladı. Bir süre kurumaya bırakılan kuşyemi ruloları parkta bulunan ağaçlara asıldı. AHBAP Tokat İl Temsilcisi Zehra Uluköse (20), ''Sokak ahbaplarımız için, kış ayları geliyor. Parkımız da şuan tadilatta, onlarla yemek olanağı sağlamak, hem farkındalık hem de sokak ahbaplarımızı beslemeye karar verdik. Kış ayı geldiği için aç kalmasınlar diye kuşlar için bir şey yapalım fikri ortaya çıktı. Ardından da çalışmalarımı yürütüp sponsor desteği ile çalışmamızı başardık. Rulo, pekmez ve kuşyemi temin ettik. Bunları bulamaç haline getirdik ve ağaçlarımıza astık. Bu konuda Tokat halkı bize güzel tepkiler verdi. Yardım etmeye çalışanlar oldu. Onlar da çok sevindiler. Tokat'ta böyle şeyleri gördükleri için ve bizlere katkı vereceklerini söylediler'' dedi.

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