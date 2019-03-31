Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan (2)

SEÇİM KUTLAMASI

Tokat'ta belediye başkanlığını yeniden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı. Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre oyların büyük bölümünü AK Parti adayı Eyüp Eroğlu’nun almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, araçlarla da konvoy yaptı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan kürsüye gelen AK Parti'li Eroğlu, milletvekilleri ile birlikte partilileri selamladı. Eroğlu, ''Son sözü siz söylediniz, son sözü sandık söyledi. Bu başarının asıl kahramanları sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizle gurur duyuyorum. Asıl kahraman sizsiniz. Bugün elde ettiğimiz başarının asıl kahramanı sizsiniz. Birçok şey söylendi, birçok şey ifade edildi. Ama son sözü siz söylediniz. Son sözü sandık söyledi. Size teşekkür ediyorum. Bu nedenle bizim için asıl gurur kaynağı sizlersiniz. Bugün Tokat’ta her iki kişiden biri AK Parti dedi. İki kişiden biri 'Ben Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyeceğim' dedi. Her iki kişiden biri beni bir beş yıl daha başkan olmam için seçti. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah razı olsun sizlerden diyorum'' dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN FEVKALADE BAŞARILI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Kent merkezindeki kutlamalara katılan AK Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özel Zengin de basın mensuplarına değerlendirme yaptı. Türkiye genelinde sonuçların tamamlanmadığını fakat okunabilecek çok fazla şeylerin olduğunu ifade eden Zengin, ''Bir defa en büyük kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız, görüyoruz. Bu seçimlerde en çok o çalıştı. Cumhur İttifakı'nın fevkalade başarılı olduğunu görüyoruz. Kaybedeni de HDP. Baktığımızda siyaset yapma şekli olarak milletin verdiği mesajı muhalefetin de fevkalade iyi okuması lazım. AK Parti ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerinden oluşan tabloda mükemmel bir başarıyla çıktığımızı düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimizde çok cefa ile çalışan teşkilat mensuplarımızla seçmenlerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

'ŞIRNAK’I KAZANMAK TÜRKİYE İÇİN MUAZZAM BİR ANLAM İFADE EDİYOR'

Şırnak'ta, Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka’nın kazanmasını de değerlendiren Zengin şöyle dedi:

''Şırnak benim için çok daha önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet yönetimi sisteminde Şırnak’a birkaç defa gittim. Bölgedeki insanımız terör ile bire bir temas içerisinde olan, canı yanan, evinden olan, hendekler kazılan yerlerdeki insanlarımız başka bir tercih ortaya koydular. Bence Şırnak'ı kazanmak Türkiye için muazzam bir anlam ifade ediyor. Sembolik ve uygulama açısından da eminim çok büyük bir örneklik teşkil edecek. Türkiye için bir umut olarak görüyorum.''