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Tokat’ta alacak-verecek kavgası: 1 ölü

11.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Turhal ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Turhal ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Turhal ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Lokanta işletmecisi Murat Kaplan, daha önce yanında çalışan ve kendi lokantasını açan Emre A.’nın iş yerine gitti. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada Emre A., Murat Kaplan’ı iki yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çevik Kuvvet ekipleri olayın yaşandığı lokanta önünde önlem aldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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