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Tokat’ta asırlık Cuma Pazarı geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Tokat’ta asırlık geleneğin yaşatıldığı Cuma Pazarı’nda eski eşyaların yanı sıra antika eşyaları da bulmak mümkün.Tarihi Sulusokak Çarşısı’nda her hafta kurulan Cuma Pazarı’nda ağırlıklı olarak üretimi artık yapılmayan ya da sıfırı çok daha pahalı olan ürünler alıcı buluyor.

Tokat’ta asırlık geleneğin yaşatıldığı Cuma Pazarı’nda eski eşyaların yanı sıra antika eşyaları da bulmak mümkün.
Tarihi Sulusokak Çarşısı’nda her hafta kurulan Cuma Pazarı’nda ağırlıklı olarak üretimi artık yapılmayan ya da sıfırı çok daha pahalı olan ürünler alıcı buluyor. Satılan ürünler arasında süs eşyalarından tarım aletlerine, antika eşyalardan yedek parçalara kadar birçok eşyayı, kıyafet ve elektronik ürünleri bulmak mümkün. En çok dikkat çeken ürünler arasında ise tamir işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra sobalar ve kuzineler yer alıyor.
45 yıldır pazarcılık yapan, halk arasında Cennet Ana olarak bilinen 67 yaşındaki 4 çocuk annesi Makbule Sağdıç, köylerden eşi ile birlikte hurda toplayarak Cuma Pazarı’nda satışa sunduğunu kaydetti. Ahmet Turan Sağdıç (71) ise eşi ile birlikte eski eşya satışı yaptıklarını ifade ederek, “Yüncülük mesleğinden emekli olduktan sonra yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Piyasaya göre sattığımız eşyalar oldukça hesaplı. Cazip bir fiyata alıp cazip bir fiyata da veriyoruz. İlgiden oldukça memnunuz” dedi.
Yaklaşık 20 yıldır eski eşya satan Murat Sansar da sabah ezanı ile tezgah açtıklarını, öğle ezanına kadar çalıştıklarını ifade ederek, “Burada asırlardır Cuma Pazarı kuruluyor. Hırdavattan tut eskiye dönük ne ararsan bulabilirsin. Fiyatlar yenisine göre çok hesaplı. Cuma Pazarı’na herkesi bekleriz” diye konuştu.
Cuma Pazarı’ndan alışveriş yapan vatandaşlar da fiyatların hesaplı olduğunu, aradıkları ürünleri bulabildiklerini kaydetti.

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