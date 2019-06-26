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Tokat’ta askerlerin erken terhis sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

Tokat’ta erken terhis sevinci yaşayan askerler terminalde yoğunluk oluşturdu.Askerlik sisteminin düzenleyen kanunun Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından askerlik süresinin 6 aya inmesi ile birlikte kışlalarda erken terhis sevinci yaşandı.Tokat’ta vatani görevini yapan askerlerden kimi 5 günü kimi 14 kimi ise 6 ay kala terhis oldu.

Tokat’ta askerlerin erken terhis sevinci

Tokat’ta erken terhis sevinci yaşayan askerler terminalde yoğunluk oluşturdu.
Askerlik sisteminin düzenleyen kanunun Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından askerlik süresinin 6 aya inmesi ile birlikte kışlalarda erken terhis sevinci yaşandı.Tokat’ta vatani görevini yapan askerlerden kimi 5 günü kimi 14 kimi ise 6 ay kala terhis oldu. 48. Piyade Alayı, Komando Taburu, İl Jandarma komutanlığında son kez içtimaya çıkan yüzlerce asker birliklerinden ayrıldı. Terhis evraklarını alan askerler valizlerini toplayarak Tokat Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalinin yolunu tuttu. Yoğunluk yaşanan terminalde askerler arkadaşları ile vedalaşarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolcu otobüsü firmaları askerlerin taleplerine cevap vermek için seferlerinde ayarlama yaptı.

Tokat’ta askerlerin erken terhis sevinci

Tokat’ta askerlerin erken terhis sevinci

Tokat’ta askerlerin erken terhis sevinci

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