Tokat’ta bağ evinden hırsızlık

Tokat’ın Turhal ilçesinde bağ evinden çalınan çeşitli eşyalar ile av tüfeği ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesi Hamide köyünde ikamet eden bir şahsın boş bağ evinde 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet ruhsatlı otomatik av tüfeği, 1 adet LCD televizyon ve 1 adet havalı tüfek çalındı. İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve sıkı takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişinin çaldıkları malzemeleri 2 kişiye sattığı tespit edildi. Yapılan aramada şüpheliler tarafından çalınan malzemelerden av tüfekleri, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, televizyon ve çim biçme makinesi sattıkları ikinci el eşya ticareti yapan şahıslara ait iş yerinde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

