Tokat'ta baraj inşaatında kablo hırsızlığı iddiası

Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yapımı devam eden baraj inşaatından 10 bin lira değerinde iletişim kabloları çalındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi Yozgat'ta yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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