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Tokat’ta barınak tahliyesinde gerginlik

19.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta hayvanseverler tarafından bakımı yapılan köpeklerin tahliye işleminde gerginlik yaşandı.Yeniyurt Mahallesi’nde babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (58), hayatını kaybetmesi sonrasında köpeklerin bakımını hayvanseverler üstlendi.

Tokat’ta hayvanseverler tarafından bakımı yapılan köpeklerin tahliye işleminde gerginlik yaşandı.
Yeniyurt Mahallesi’nde babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (58), hayatını kaybetmesi sonrasında köpeklerin bakımını hayvanseverler üstlendi. Sebze ve Meyve Hali yanında bulunan barınağın şikayetler üzerin tahliye edilmesine karar verildi. Köpeklerin bakımını eşi ile birlikte üstlenen hayvansever Filiz Ayna Kaymaz, yaklaşık 1,5 yıldır baktıkları hayvanları sahiplendirme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl 100’e yakın köpekten yaklaşık 67’si sahiplendirildi. Kalan köpeklerin sahiplendirilmesi için verilen sürenin dolması üzerine ise tahliye işlemi başlatıldı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından başlatılan tahliye işlemleri sırasında belediye ekipleri hazır bulundu. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.
Gerginlik yaşandı
Tahliye işleminin durdurulmasını isteyen hayvansever Filiz Ayna Kaymaz ve eşi ile görevlilerle mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeni il olay yerine çevik kuvvet polisi sevk edildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan, hayvan severlerle görüşerek gerginliği önlemeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonucu köpeklerin sahiplendirilmesi için 15 günlük ek süre veridi. Polis ekipleri normale dönerek bölgeden ayrılırken hayvan severle mahalle muhtarı arasında sözlü tartışma yaşandı.
Filiz Ayna Kaymaz, köpeklerin sahiplendirilmesi için hayvanseverlerden destek istedi. Pandemi süreci nedeni ile hayvanların sahiplendirilmesinde sorun yaşadıklarını belirten Kaymaz, “Bu hayvanları en kısa zamanda buradan çıkarmayı hepimiz istiyoruz. Bunun içinde çalışıyoruz ama kalan bu 30 hayvanı hemen sahiplendiremeyeceğim için biraz zamanda ihtiyacım var” diye konuştu.

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