Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, D-100 kara yolunda "drone" desteğiyle denetim yaptı.

Trafik ekipleri, Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde drone desteğiyle uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, sürücüleri araçlarından indirerek, istasyon önünde bulunan spor aletleriyle bir süre spor yapmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verdi.

Topaloğlu, çocukların doldurduğu bu karneler sayesinde farkındalık oluşturarak trafik kazalarını asgari seviyeye indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Araçlarda aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklara karne veriyoruz. Bu karneyle çocuklar, sürücüye not verecek. Karnesini Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabına gönderen 100 çocuğa bisiklet hediyemiz var." dedi.

