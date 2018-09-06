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Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 22:04 | Son Güncelleme

Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.

Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde Murat Yağcı (45) ile Ayhan Ç. (39) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Ç. bıçakla Murat Yağcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ayhan Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerinden yaklaşık yüz metre ileride bulundu.

Ağır yaralanan Yağcı, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Erbaa kavga ölü Tokat

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