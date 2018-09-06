Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.
Gazi Paşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi'nde Murat Yağcı (45) ile Ayhan Ç. (39) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Ç. bıçakla Murat Yağcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri Ayhan Ç'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerinden yaklaşık yüz metre ileride bulundu.
Ağır yaralanan Yağcı, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti
Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!
Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı
Amway'in kurucusu Richard DeVos hayatını kaybetti | Richard DeVos kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş
MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum