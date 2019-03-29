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Tokat’ta bonzai operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde polis tarafından şüpheli bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 538 gram bonzai ele geçirilirken 2 şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçeye uyuşturucu ve uyarıca madde getiren şahıslarla ilgili operasyon düzenlendi.

Tokat’ta bonzai operasyonu: 2 tutuklama

Tokat’ın Turhal ilçesinde polis tarafından şüpheli bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 538 gram bonzai ele geçirilirken 2 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçeye uyuşturucu ve uyarıca madde getiren şahıslarla ilgili operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında Bursa iline kayıtlı araçta yapılan aramada 538 gram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan S.A. ve F.T. isimli şahıslar da gözaltına alındı. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan mahkemeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklanarak Zile M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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