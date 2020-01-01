HABER
  4. Tokat'ta cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Tokat'ta cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta, cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Amasya'dan Gaziantep'teki yakınlarının cenazesine giden İbrahim Baş'ın kullandığı Konya plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan Hüseyin, Zahide ve 11 yaşındaki Zehra Baş, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılarYeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar
İzmir'de çifte cinayet zanlısının yaraladığı polis, hayati tehlikeyi atlattıİzmir'de çifte cinayet zanlısının yaraladığı polis, hayati tehlikeyi atlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Tokat yaralı

En Çok Okunan Haberler

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yer: Mersin... Hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

2020'nin ilk trafik cezası ona kesilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.