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Tokat'ta cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Tokat'ta cinsel istismar iddiası

Tokat'ta zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, zihinsel engelli C.Y'nin (14) annesinin polise başvurup kızına cinsel istismarda bulunulduğunu öne sürmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, C.Y'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen S.G. (17), A.B. (53) ve M.Ç'yi (47) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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cinsel istismar Erbaa Tokat

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