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Tokat'ta "Çocuk Üniversitesi" mezunlarına diplomaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

Tokat'ta "Çocuk Üniversitesi" mezunlarına diplomaları verildi

Tokat Valiliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen "Çocuk Üniversitesi Projesi" kapsamında eğitimlere katılan 35 öğrenciye diplomaları verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdullah Gürbüz ve Abdullah Taştan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Şahin, burada yaptığı konuşmada, kendileri için mutlu bir gün olduğunu, 35 öğrenciyi üniversitelerinde misafir ettiklerini anlattı.

Göreve başladıkları günden itibaren bütün resmi kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Şahin, "Çocuk Üniversitesinin hayata geçirilmesinde başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu projeyi bize sunan ve bu zamana kadar getiren Üniversitemiz Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez hocamıza, çocuklarımızın eğitimlerinde görev alan hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise "Beşincisini düzenlediğimiz Çocuk Üniversitesi etkinliğimizin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Çocuklarımızla sohbet ederken 'Çocuk Üniversitesinden ne aldınız? ne öğrendiniz?' diye sorduğumda ortak görüş 'kendimizi tanıdık' oldu. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bütün çalışmalarda destek veren Rektörümüze çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılan öğrencilere mezuniyet belgeleri dağıtıldı.

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Çocuk Üniversitesi GOÜ mezuniyet Tokat

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