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Tokat’ta define arayan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde define aramak için yaylaya çıkan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişi kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde 112 Acil Yardım merkezini arayan şahıslar, Karacaağaç köyü yakınlarındaki yaylada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yaktıkları ateşin dumanından etkilendikleri ihbarında bulundu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde define aramak için yaylaya çıkan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde 112 Acil Yardım merkezini arayan şahıslar, Karacaağaç köyü yakınlarındaki yaylada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yaktıkları ateşin dumanından etkilendikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri greyderle yolu açmaya çalışırken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri paletli araçla bölgeye ulaşmaya çalıştı. Şahısların yerini tespit eden Jandarma komando ekipleri ile köylüler, Hazım Y. (51) cesedine ulaştı. Yuvacık köyü ile Kışlaoğlu Mahallesi arasındaki bölgede E.P. (38) , H.G. (51) ve Y.G. (51) isimli şahıslara ulaşıldı. Kurtarılan 3 kişi 112 acil yardım ekibi ile Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, ölen şahsın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu.
Öte yandan yapılan incelemede; şahısların kaçak kazı yaptıkları, ölen kişinin jeneratör gazından etkilendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri kaçak kazıda kullanılan aletlere el koyarken, Reşadiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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