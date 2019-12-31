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  4. Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu

Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde zabıta ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde zabıta ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçen çok sayıda ürün tespit edilerek, el konuldu.
Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı. Denetim sırasında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere el konularak iş yerlerine ceza uygulandı. El konulan ürünlerin 3 günlük itiraz süresinin ardından imha edileceği açıklandı.
Gıda denetimlerinin sürekli devam edeceğini belirten Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Denetimler sonucu tarihi geçmiş ve bozulmuş birçok ürünü tespit edildi. Halkımızın sağlığı ile alakalı gerçekleştirilen denetim çalışmaları, 365 günün her zaman diliminde devam edecektir. Tarihi geçmiş, bozulmuş, halk sağlığına zarar verecek gıda maddeleri tespit ederek gereğini yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı ile alakalı bütün faaliyetlerde özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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