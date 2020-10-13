Tokat’ta dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen S.K. isimli şahsı takibe almaya başladı. Polis ekiplerinin takibini fark eden S.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu S.K. ekipler tarafından yakalandı. Hakkında bir çok dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve Tokat Turhal Sulh Ceza Hakimliğince ’dolandırıcılık’ suçundan arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı. S.K.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

