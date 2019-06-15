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Tokat’ta dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

Tokat’ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattıTokat’ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü.

Tokat’ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattı
Tokat’ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü. Pazar ilçesi ve Söngüt köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Söngüt mevkisinde yolda oluşan sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekipleri yolda oluşan çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından trafik ulaşıma açıldı. Araçlarını dolu yağışından korumak için vatandaşlar örtü ve kartonlarla otomobillerinin üzerini kapattı.

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