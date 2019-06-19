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Tokat’ta ecstasy hap operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Tokat’ta ecstasy hap operasyonu: 4 tutuklama

Tokat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 2 bin 550 adet ecstasy hap 49,50 gram toz ecstasy, 8 adet lyrica hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında TCK188 “Uyuşturucu veya uyarıcı imal ve Ticareti yapmak” suçunda Erbaa Adliyesine sevk edilen 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat’ta ecstasy hap operasyonu: 4 tutuklama

Tokat’ta ecstasy hap operasyonu: 4 tutuklama

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