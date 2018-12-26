HABER

Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

TOKAT'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı, il genelinde okullar tatil edildi.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı, il genelinde okullar tatil edildi. Tokat'ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı ile Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidişi yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri otomobil, kamyon, otobüs ve TIR'ları durdurarak, zincir taktırdı. Zinciri olmayan araçların ise geçişlerine izin verilmedi. Bölgede Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Yoğun kar yağışı nedeni ile il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Son telkari ustası sanatını yaşatmak istiyorSon telkari ustası sanatını yaşatmak istiyor
Dünya ressamlarının eserleri bu sergideDünya ressamlarının eserleri bu sergide
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? (27 Aralık İstanbul'da kar tatili oldu mu?)

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adana'da şaşırtan duvar yazısı: Torbacı kalmadı

Adana'da şaşırtan duvar yazısı!

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

Çürümüş halde bulundu! Adana'da korkunç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.