Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95'e çıktı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaptıkları uygulamalar sonucu il genelinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 95’e çıktığını, geçen yıla oranla trafik kazalarının kent merkezinde yüzde 25, şehirlerarası yollarda ise yüzde 23 azaldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ülke genelinde 'Emniyet Kemeri' uygulamalarına ağırlık verilmeye başlandı. Bu kapsamda Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde emniyet kemeri, radar ve trafikte drift atan araçlara yönelik uygulamalarını artırdı. Uygulamalar başlamadan 15 gün önce afiş, pankart ve broşürlerle halk bilgilendirildi. Yapılan çalışmalar başarılı sonuçlar vermeye başladı.

Trafik kazalarını en asgari seviyeye düşürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir açıklaması olmuştu. 'Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını asgari seviyeye çekeceğiz. Buna da tüm arkadaşlarımız katılacaktır' şeklinde. Biz hem trafik görevlisi arkadaşlarımızla, hem de asayişte görevli polis arkadaşlarımız ile trafik seferberliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız trafik kazalarını en asgari seviyeye çekmektir. Uygulamalarımızın 7/24 devam ediyor. Hem drone'lerle hem de ekiplerimiz ile emniyet kemeri, radar ve trafikte drift uygulamalarımız hız kesmeden devam edecek. Bunlar da görüyoruz ki, çok faydalı bir uygulama oldu. Geçen sene ile bu seneyi karşılaştırdığımız zaman şehir içi trafikte trafik kazalarında yüzde 25, şehirlerarası yollarda ise yüzde 23'lük bir düşüşümüz oldu. Bu oranları daha da yükselteceğiz. Amacımız vatandaşın güvenli olarak kara yollarında seyir etmesini sağlamak" dedi.