Tokat'ta emniyet kemeri uygulamasında 1 saatte 5 bin TL ceza kesildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Bir saatlik uygulamada 30 araç sürücüsüne toplam 5 bin TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin çeşitli noktalarında, emniyet kemeri uygulaması yaptı. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt da katılarak, emniyet kemeri takmayan sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca emniyet kemeri uygulaması kentte bulunan Mobeseden takip edilerek, kemer takmadığı tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor.
Uygulamada bir saatte 200 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 30 araç sürücüsüne toplam 5 bin TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.
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