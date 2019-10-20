Tokat'ta ev yangını

Tokat'ta çıkan yangın sonucu 5 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Beşören köyünde, Ali Sansar'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 eve daha sıçradı.

Yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşlar müdahale etti.

Yangında, Mustafa, Ali ve Salim Sansar'a ait 5 ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Bir evin altında bulunan ahırda ise 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

