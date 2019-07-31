Tokat'ta 'Evlilik Okulu' açıldı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta boşanmaların en aza indirilmesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısının korunması amacıyla 'evlilik okulu' açıldı. Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan ve Tokat Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından Tokat'ta boşanmaların en aza indirilmesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısının korunması amacıyla "Evlilik Okulu" açıldı. Açılışa, Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, proje paydaşları temsilcileri ve evlilik hazırlığı yapan çiftler katıldı. Tokat Belediyesi'ne ait Karşıyaka Mahalle konağında haftada 2 gün düzenlenecek olan eğitimlere nişanlı çiftler ve 2 yıla kadar evli çiftler katılabiliyor. Eğitimlere katılan çiftlere kurs sonunda sertifika ve çeyizlik hediye verilecek. 2018 yılında 4 bin 6 çiftin evlendiğini ifade eden Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, "Tokat'ta 2018 yılında evlenmiş 4 bin 6 çiftimiz var. Geçen sene de 760 çiftimiz de ayrılmış. Böyle oranlar üzerinden yola çıktığımız zaman da ülkemizdeki boşanmaya dönük veriler oldukça yüksek ve Tokat şehrimiz de Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmakta. Bunlardan en çok çocuklar olumsuz etkileniyor. Okullarda anne ve babasının ayrılmasının çocuklarda ortaya çıkardığı olumsuzlukları görüyoruz. Bu boşanmaları en aza indirebilmek için bu kursu düzenliyoruz'' dedi.

